VIDEO SHOWS: STORY: Die Deutschland-Premiere der NFL in München war schon vor dem Kickoff am Sonntag ein großer Erfolg. Bereits beim Training der Tampa Bay Buccaneers mit Superstar und Quaterback Trom Brady war die Münchener Allianz-Arena voller begeisterter Fans. Das Spiel der Bucs gegen die Seattle Seahawks sorgte im Vorfeld für zahlreiche Schlagzeilen, die Karten für die Allianz-Arena waren schnell vergriffen. Viele wollten vor allem Brady sehen. Der 45-Jährige ist der erfolgreichste Footballspieler aller Zeiten. Und da ist es schon ein Erlebnis, wenn er sich nur warm wirft. Das eigentliche Spiel bot dann aber auch viel Spannung, am Ende gewannen die Buccanneers mit 21:16. Und der Jubel, so berichten diejenigen, die dabei waren, war lauter als bei vielen Fußballspielen von Bayern München. Und davon war auch Brady begeistert: "Das war eine der großartigsten Footballerfahrungen, die ich je gemacht habe. Das sagt viel aus, nach 23 Jahren in einer Liga. Und ich denke, die Beteiligung der Fans war unglaublich. Von dem Moment an, als wir das Spielfeld betraten, war die Stimmung wie elektrisiert. Als sie am Ende des Spiels 'Sweet Caroline' und 'Country Road' gesungen haben, war das ziemlich ergreifend. Ich glaube, jeder, der dabei war, hat eine ziemlich tolle Erinnerung für sein Leben mitgenommen. Vielen Dank, dass Sie uns aufgenommen haben. Wir wissen das zu schätzen, vielen Dank." Der Aufwand für das Spiel war natürlich riesig. Tonnenweise Material, Spieler und Betreuer mussten über 8500 Kilometer von den USA nach München transportiert werden. Die Verantwortlichen der NFL sind aber offenbar davon überzeugt, dass der American Football in Deutschland großes Potenzial hat.

