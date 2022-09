STORY: Die Karusselle auf der Wiesn, sie drehen sich bereits. Das Bier schmeckt auch schon und dabei hat das Oktoberfest noch gar nicht begonnen. Am Samstag um Punkt 12 heißt es hier auf der Theresienwiese dann aber O‘zapft is! Angesichts der Coronavirus-Pandemie keine Selbstverständlichkeit. Wiesn Chef Clemens Baumgärtner war aber immer optimistisch, so sagt er. O-TON CLEMENS BAUMGÄRTNER - WIESNCHEF („Also das Wort Spreader-Event trifft vielleicht zu auf das Jahr 2020, als man nicht wusste, mit was man es zu tun hat. Heute wissen wir, was Covid ist. Wir wissen, wie es verbreitet wird. Jeder ist ein kleiner Hobby-Virologe und das ist mir ganz wichtig: Wir bewegen uns auf der Wiesn nicht in einem Außnahmerahmen, sondern in einem völlig zulässigen gesetzlichen Rahmen. Und deswegen muss jeder selbst wissen, ob er zu großen Veranstaltungen wie der Wiesn hingeht. Man geht ja auch ins Kino, man geht ins Theater, Clubs, Fußballstadien, Konzerte. Und ich glaube, da kann jeder mittlerweile selber entscheiden.“) Die Stände, Zelte und Fahrgeschäfte - alles wieder da. 17 Tage buntes Volksfesttreiben auf dem Gelände - für Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter Balsam für die Seele. O-TON DIETER REITER – OBERBÜRGERMEISTER MÜNCHEN („Ich freue mich auch jetzt ein bisschen. Wie gesagt, ich habe es mir ja lange überlegt. Und wenn du dann eine Entscheidung getroffen hast und sich dann über die Monate herausstellt, dass sie nicht falsch war, sondern dass wir jetzt auch dort stehen, wo wir eigentlich gehofft hatten zu stehen, nämlich bei relativ niedrigen Inzidenzen und vor allem bei einer mäßigen Belastung der Krankenhäuser durch Corona, dann ist es einfach schön. Es hätte ja auch anders laufen können. Und jetzt freue mich erst mal auf 17 Tage Oktoberfest und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich da freut. Und ich hoffe nur, dass das Thema friedliche Wiesn tatsächlich auch funktioniert. Und was auf der Wiesn ist, das werden wir hören und sehen.“) Am Samstag heißt es O‘zapft is zum größten Volksfest der Welt. Klar, dass in den Bierzelten dann wieder fleißig angestoßen wird. Der Preis ist allerdings wieder gestiegen. Zwischen 13 und 13,80 Euro kostet eine Maß. Drei Jahre ist das letzte Oktoberfest nun her. Am Samstag heißt es endlich wieder: Ein Prosit der Gemütlichkeit!

