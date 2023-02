STORY: Ein wichtiger Gast bei der anstehenden Münchener Sicherheitskonferenz ist am Donnerstagvormittag auf dem Flughafen gelandet und wurde von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf dem Rollfeld mit einer weißen Rose in Empfang genommen: Kamala Harris, die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Zu der weltweit wichtigsten Expertenkonferenz zur Sicherheitspolitik werden in München von Freitag bis Sonntag rund 40 Staats- und Regierungschefs, rund 100 Minister sowie mehrere Chefs von internationalen Organisationen in München erwartet. Neben der US-Vizepräsidentin werden unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron sowie Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi erwartet. Es handelt sich um die erste Sicherheitskonferenz in München seit Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine vor fast genau einem Jahr.

