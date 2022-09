STORY: Bange machen gilt nicht! Trotz des Fehlens von Kapitän Manuel Neuer und von Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat Bundestrainer Hansi Flick seinen Spielern Mut gemacht für das anstehende Nations-League-Spiel gegen Ungarn. Die beiden fehlenden Nationalspieler haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Mannschaft trifft am Freitag in Leipzig auf Ungarn, bevor sie nächste Woche nach England reist. "Aber deswegen ist es umso schöner, umso besser, dass wir heute, ohne dass wir jetzt die zwei Spiel noch mal haben, gegen Mannschaften auf der einen Seite natürlich Ungarn, die das herausragend macht. Wir haben Trainer Rossi, Marc Rossi, der es geschafft hat, eine Mannschaft da hinzustellen, die taktisch sehr, sehr klug agiert, die dem Gegner kaum Raum lässt. Da wird es wieder wichtig sein, dass wir, dass wir mutig spielen, dass wir natürlich, wenn wir in die Räume kommen, dass wir dann auch mal unseren offensiv Gedanken haben und dass wir mutig da agieren, auch in den in den Räumen." Ungarn liegt nach vier Spielen mit sieben Punkten uneinholbar an der Spitze, einen Punkt vor Deutschland, zwei vor Italien und fünf vor Schlusslicht England. Im Nations-League Hinspiel vor knapp vier Monaten gingen Ungarn und Deutschland 1:1 auseinander. Auch bei der EM war es mit einem 2:2 beim Unentschieden geblieben. "Klar ist es so, dass wir nicht viel Zeit hatten, dies auf dem Platz zu trainieren. Trotzdem nutzen wir natürlich die zwei Spiele, um uns einzuspielen." Stürmer Timo Werner lobte Ungarn am Donnerstag als einen "gefährlichen Gegner". "Sie spielen sehr geschlossen. Sie sind ein Team. Ich glaube, das merkt man. Sie spielen, da rennt jeder für den anderen. Und das macht sie so gefährlich. Ich glaube, sie haben sehr, sehr gute, individuelle Spieler in ihren Mannschaften. Auch wenn man vielleicht, wenn man Ungarn erst mal hört oder sieht, vielleicht jetzt nicht direkt daran denkt. Aber man muss sagen, die einzige Qualität von den Spielern ist schon sehr gut." Trainer Flick verriet: Marc-André ter Stegen wird gegen Ungarn das deutsche Tor hüten. Auf den Kapitän wollte er sich nicht festlegen. Das Spiel gilt als WM-Generalprobe für den Bundestrainer. Anpfiff ist am Freitag in Leipzig um 20.45.

