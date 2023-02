STORY: Die peruanische Polizei staunte nicht schlecht, als sie am Wochenende bei einer Personenkontrolle in einer Lieferdienst-Kühltasche eine Mumie fand. Lokale Medien berichteten über die Entdeckung des antiken Artefakts. Die Polizei hatte eine Gruppe von Männern in der Stadt Puno beobachtet. Darunter auch Julio Cesar. Er gab an, die Mumie heiße Juanita. Seit 30 Jahren gehöre sie seiner Familie und "schlafe" in seinem Schlafzimmer, neben Bett und Fernseher. Sie sei gewissermaßen seine spirituelle Freundin. In den kommenden Wochen wird Julio Cesar nun vermutlich besonders Beistand benötigen. Denn der Fall wird von der Staatsanwaltschaft untersucht.

