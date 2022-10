STORY: Nach einigem Hin und Her geht der Mega-Deal nun wohl tatsächlich über die Bühne. Tesla-Chef Elon Musk ist am Donnerstag neuer Eigentümer des US-Kurznachrichtendienstes Twitter geworden und hat Insidern zufolge die ersten Top-Manager gefeuert. Musk entließ laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen und Medienberichten unter anderem den Twitter-Chef Parag Agrawal, zudem den Finanzchef und die Leiterin der Abteilung für Rechtsangelegenheiten und Politik. Der Milliardär hatte ihnen vorgeworfen, ihn und die Twitter-Investoren über die Zahl der gefälschten Konten auf der Social-Media-Plattform in die Irre geführt zu haben. Zwei der Manager seien in der Twitter-Zentrale in San Francisco gewesen, als der Übernahmedeal abgeschlossen wurde. Beide seien hinausbegleitet worden, fügten die Quellen hinzu. Twitter, Musk und die Führungskräfte reagierten nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme. Musk hatte im April angekündigt, er wolle Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen. Im Juli hatte er dann mit Verweis auf angebliche Falschaussagen Twitters zur Anzahl von Scheinkonten auf der Plattform erklärt, er werde den Kauf nicht vollziehen. Es folgten gegenseitige Klagen. Mit dem Schritt übernimmt der reichste Mann der Welt eine der einflussreichsten Medienplattformen überhaupt. Zuletzt stand neben mutmaßlichen Umbauplänen des Dienstes auch ein möglicher Job-Kahlschlag bei Twitter im Raume.

