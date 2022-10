STORY: Elon Musk hat Twitter-Nutzer aufgefordert, über einen Plan zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine abzustimmen. Der Tesla-Chef schlug von den Vereinten Nationen überwachte Wahlen in den vier besetzten Regionen vor, die Russlands Präsident Wladimir Putin nach sogenannten Referenden vergangene Woche für annektiert erklärt hat. "Russland geht, wenn das der Wille des Volkes ist", schrieb Musk am Montag auf dem Kurznachrichtendienst. Die Krim, die 2014 von Russland erobert wurde, solle laut Musk formell zu Russland gehören, die Ukraine bleibe neutral. Er bat die Twitter-Nutzer, mit "Ja" oder "Nein" über seinen Vorschlag abzustimmen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte umgehend mit seiner eigenen Umfrage "Welchen Elon Musk mögen Sie mehr?", twitterte er. "Einen, die die Ukraine unterstützt" oder "Einen, der Russland unterstützt". Auch Litauens Präsident Gitanas Nauseda meldete sich in dem Twitter-Streit zu Wort. "Lieber Elon Musk, wenn jemand versucht, die Räder deines Tesla zu stehlen, macht ihn das nicht zum rechtmäßigen Besitzer des Autos oder der Räder. Auch wenn sie behaupten, sie hätten für den Plan gestimmt." Musk ließ auf seinen ersten Tweet eine weitere Umfrage folgen. "Versuchen wir es mal so: Der Wille der Menschen, die im Donbass und auf der Krim leben, sollte entscheiden, ob sie Teil Russlands oder der Ukraine sind." Es sei ihm egal, ob sein Vorschlag unpopulär sei. Aber es sei ihm nicht egal, dass "dass Millionen von Menschen unnötig für ein im Wesentlichen identisches Ergebnis sterben könnten." Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, reagierte unverblümt auf den Friedensplan von Musk. Seine "diplomatische Antwort" an ihn sei, er solle sich zum Teufel scheren.

