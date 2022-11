STORY: Der neue Twitter-Chef Elon Musk will gesperrte Accounts des Kurznachrichtendienstes in der kommenden Woche wieder freischalten. Zuvor hatte er Nutzer darüber abstimmen lassen, ob es für gesperrte Konten eine "Generalamnestie" geben soll, wenn diese nicht gegen Gesetze verstoßen oder Spam-Nachrichten verbreitet haben. Eine Mehrheit der 3,1 Millionen teilnehmenden Nutzer sprach sich dabei für eine Reaktivierung der Profile aus. Später postete Musk auf Twitter: "Das Volk hat gesprochen. Nächste Woche beginnt die Amnestie". Eigentlich hatte Musk angekündigt, vor der Wiederaktivierung von Twitter-Konten einen Rat zum Umgang mit kontroversen Inhalten bilden zu wollen. In der vergangenen Woche ließ der Tech-Milliardär dann allerdings ohne Gremium den Account des früheren US-Präsidenten Donald Trump freischalten. Trump war im Januar 2021 von Twitter verbannt worden, u.a., weil er Sympathie für seine Anhänger bekundet hatte, die das Capitol in Washington gestürmt hatten. Es gibt Befürchtungen, dass nach der sogenannten "Generalamnestie" Belästigungen, Hassreden und Falschinformationen in dem Netzwerk zunehmen werden.

