Für die Muslime geht in diesen Tagen der Fastenmonat Ramadan zu Ende. Überall auf der Welt feiern sie das Fest des Fastenbrechens, das in diesem Jahr anders ausfällt als sonst. Normalerweise besuchen die Muslime gemeinsam die Moschee, spazieren durch die Straßen, um sich Glück zu wünschen und essen und trinken ausgiebig mit der Familie und Freunden. In diesem Jahr bleiben wie hier in Indien allerdings die Moscheen leer. Denn wegen der Kontaktbeschränkungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie hatten viele Länder gemeinsame Gebete und Gottesdienste untersagt. Auch das gemeinsame Essen ist nur sehr eingeschränkt möglich.