STORY: Die Ukraine wirft Russland vor, die abtrünnige moldawische Region Transnistrien in den Krieg hineinziehen zu wollen. Zuvor hatten Behörden in dem von Moskau unterstützten Separatisten-Gebiet ihrerseits Kiew für eine Reihe von Anschlägen verantwortlich gemacht. Explosionen hatten zwei Radiomasten russischsprachiger Sender beschädigt. Auch eine Militäreinheit sei angegriffen worden. Die Ukraine besteht darauf, dass Russland hinter den Angriffen steckt. Die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, berief eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates ein. "Unsere Analyse zeigt, dass es in der Region Spannungen zwischen verschiedenen Kräften gibt, die an einer Destabilisierung der Lage interessiert sind. Dies schadet der Region Transnistrien und birgt Risiken für die Republik Moldau." Transnistrien ist ein nicht anerkannter Landstrich an der südwestlichen Grenze der Ukraine. Kiew befürchtet, dass die Region als Ausgangsbasis für neue Angriffe genutzt werden könnte. Russland hat dort seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ununterbrochen Truppen stationiert. Ein hochrangiger russischer Kommandeur gab jüngst an, dass die zweite Phase des von Russland als "spezielle Militäroperation" bezeichneten Einsatzes einen Plan zur Übernahme der kompletten Südukraine und den Zugang zu Transnistrien umfasse.

