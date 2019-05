In Berlin hat am Donnerstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Islamisten Magomed-Ali C., begonnen. Die Vorwürfe gegen den 31-jährigen russischen Staatsbürger wiegen schwer. Nach Ansicht der Ermittler soll der aus Dagestan stammende Mann einen Sprengstoffanschlag auf ein Einkaufszentrum in Berlin, das Gesundbrunnen-Center, geplant und vorbereitet haben. Zusammen mit Clement B., der inzwischen in Frankreich in Haft sitzt. Oberstaatsanwalt Malte Merz: "Sie haben, also der Angeklagte und der aus Frankreich stammende Tatgenosse, spätestens im Oktober 2016 das Anschlagsmittel sich verschafft oder selbst hergestellt und es in der Wohnung des Angeklagten verwahrt. Bei diesem Anschlagsmittel handelt es sich um den hochreaktiven Sprengstoff TATP. Dieses Anschlagsmittel haben zum Beispiel auch die Attentäter in Paris verwendet." C.s Verteidiger, Tarig Elobied, weist die Vorwürfe zurück "Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass da Sprengstoff tatsächlich vorgelegen hat. Die Kriminaltechnik hat die Wohnung untersucht, und es wurden keinerlei Sprengstoff-Reste, die man normalerweise hätten finden müssen, dort festgestellt." Allerdings wurde die Wohnung des Angeklagten erst zwei Jahre nach der mutmaßlichen Vorbereitung des Anschlags durchsucht und TATP zerfällt schnell. Die Ermittler vermuten, dass Magomed-Ali C. Teil eines islamistischen Netzwerks gewesen sein könnte. Laut Bundesanwaltschaft kam der Angeklagte 2011 nach Deutschland, in Berlin habe er "im Umfeld des inzwischen verbotenen Moscheevereins 'Fussilet33 e.V.' seine radikal-islamistische Gesinnung geschärft". In dieser Moschee sollen auch der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, sowie Clement B. verkehrt haben. Die Telefonnummer von B. sei außerdem unter einem Pseudonym in Amris Handy gespeichert gewesen. Es gebe aber keine Hinweise, dass die beiden Verdächtigen in den Anschlag vom Breitscheidplatz eingebunden gewesen seien, so die Ermittler. "Das Netzwerk bestand ja, wenn überhaupt, wenn es sich um ein Netzwerk handelt, aus Anis Amri und Clement Bauer. Die beiden hatten nach der These der Bundesanwaltschaft tatsächlich vorgehabt, einen Anschlag zu begehen, auch erst hier in Deutschland gemeinsam. Und damit sind die beiden gemeint." Bislang hat sich Magomed-Ali C. zu den Anschuldigungen nicht geäußert. Vor Gericht will sein Anwalt auf Freispruch plädieren.