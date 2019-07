Der mutmaßliche Mörder vom Frankfurter Hauptbahnhof war in der Schweiz zur Festnahme ausgeschrieben. Der 40 Jahre alte Mann aus Eritrea habe vergangene Woche eine Nachbarin bedroht und seine Frau und seine drei Kinder eingesperrt, erläuterte die Zürcher Kantonalpolizei am Dienstag. Der Mann sei zuvor nicht auffällig gewesen, sagte der stellvertretende Kommandant Bruno Keller. "Der Verhaftete befindet sich seit 2006 in der Schweiz. Und hatte bei uns bis letzte Woche keine Vorakten über Gewaltdelikte. Am letzten Donnerstag musste die Kantonspolizei Zürich wegen gewalttätigen Verhaltens an den Wohnort des Mannes ausrücken. Er selber war vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet. Die am Wohnort festgestellten Vorgänge wurden an die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich rapportiert. Der Mann wurde zur Verhaftung ausgeschrieben. Der Mann habe sich in psychiatrischer Betreuung befunden, so die Polizei. Er habe bei den Verkehrsbetrieben Zürich VBZ gearbeitet, dem kommunalen Verkehrsunternehmen der Stadt. Dem Eritreer wird vorgeworfen am Montag einen Achtjährigen vor einen einfahrenden ICE gestoßen zu haben. Der Junge kam dabei ums Leben.