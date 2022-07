STORY: Die US-Staatsanwaltschaft hat den mutmaßlichen Todesschützen einer Parade zum US-Nationalfeiertag in Highland Park des siebenfachen Mordes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung drohe dem 21-Jährigen eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung, sagte der Staatsanwalt von Illinois, Eric Reinhart, am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Dutzende weitere Anklagepunkte würden noch folgen. Die Staatsanwaltschaft werde bei einer ersten Anhörung am Mittwoch beantragen, dass der Verdächtige in Untersuchungshaft bleibe und nicht auf Kaution bis zu seinem Urteil auf freien Fuß komme. Nach Angaben der Behörden feuerte der Schütze mehr als 70 Kugeln von einem Dach aus wahllos auf die Zuschauer der Parade am Montag in Highland Park, einem wohlhabenden Vorort von Chicago. Zur Flucht habe er sich dann verkleidet unter die in Panik geratene Menge gemischt. Sieben Menschen starben, drei Dutzend weitere Personen mussten mit Schusswunden und anderen Verletzungen in umliegenden Krankenhäusern eingeliefert werden. Der mutmaßliche Täter war wegen eines Suizid-Versuchs und Bedrohung von Familienmitgliedern bereits vor dem Angriff polizeibekannt. Die Behörden beschlagnahmten damals 16 Messer, einen Dolch und ein Schwert. Für eine Verhaftung habe es aber zu dem Zeitpunkt keine ausreichenden Gründe gegeben, erklärte ein Polizeisprecher.

Mehr