STORY: Ein über den USA gesichteter mutmaßlicher Spionage-Ballon Chinas versetzt Bemühungen der beiden Großmächte um bessere Beziehungen einen Dämpfer. US-Außenminister Antony Blinken verschob am Freitag seine unmittelbar bevorstehende Reise in die Volksrepublik. "Die Anwesenheit des Überwachungsballons im US-Luftraum ist eine klare Verletzung der Souveränität der USA und des Völkerrechts", sagte Blinken. Das Pekinger Außenministerium erklärte, es handele sich um einen zivilen Forschungsballon, unter anderem für meteorologische Zwecke, der in den US-Luftraum abgetrieben sei. Laut dem US-Verteidigungsministerium änderte der Ballon zuletzt allerdings seinen Kurs, was Zweifel an der chinesischen Darstellung schürte. Der Ballon sei manövrierfähig, erklärte das US-Militär, er bewege er sich auf einer Höhe von rund 18 Kilometern Richtung Osten. Auf die Frage, ob die Öffentlichkeit nicht den genauen Ort erfahren müsste, sagte ein Pentagon-Sprecher. "Die Öffentlichkeit kann sicher nach oben schauen und sehen, wo der Ballon ist." Dieser Minenarbeiter in Montana mochte beim Blick in den Himmel am Freitag seinen Augen nicht trauen. "Ich dachte erst, sieht aus, wie der Mond, aber dann sah ich, dass der Mond rechts am Himmel stand. Also war es eindeutig nicht der Mond." Ex-US-Präsident Donald Trump forderte auf seiner Social-Media-Plattform den Abschuss des Ballons. US-Militärs hatten dies Regierungskreisen zufolge auch in Erwägung gezogen, dann jedoch davon abgeraten, um Gefahren durch herabfallende Trümmer zu vermeiden. Die Gefahr mit Blick auf Geheimdiensterkenntnisse wird in den USA unterdessen als gering eingeschätzt. Der Flugkörper sei in dieser Hinsicht nur von begrenztem Wert, sagte ein Vertreter der US-Regierung.

Mehr