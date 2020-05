Er war lange auf der Flucht: Dieser Tage soll ein mutmaßlicher Drahtzieher des Völkermordes in Ruanda nun bei Paris gefasst worden sein. Dem mittlerweile 85-jährigen Unternehmer Felicien Kabuga wird von Behörden in Frankreich und auch vom UN-Tribunal vorgeworfen, den Völkermord im Jahr 1994 in Afrika mitfinanziert zu haben. Kabuga hatte hier bei Paris unter falschem Namen gelebt. Nachbarn sagten zu der Nachricht: O-Ton:"Von Zeit zu Zeit sah ich diesen Mann hinausgehen, vielleicht einmal pro Tag. Alleine oder mit jemandem. Er sagte kein Wort, nichts. Mag sein, dass er seit vier, fünf Jahren hier lebte. Wir kannten seinen Namen nicht, gar nichts." O-Ton:„Es ist nicht gruselig. Aber es ist gut, dass einige Dinge geklärt werden. Und wenn die Gerichte etwas tun können, vor allem für die Opfer. Wir fühlen sehr mit den Opfern, also ist das jetzt besser." Kabuga galt als einer der meistgesuchten Männer der Welt. Ihm werden unter anderem die direkte Beteiligung am Völkermord vorgeworfen, außerdem Verfolgung und Vernichtung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die US-Regierung hatte seinerzeit auf ihn ein Kopfgeld in Höhe von rund fünf Millionen Dollar ausgesetzt.