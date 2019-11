Die spanische Polizei hat am Dienstag ein besonderes U-Boot geborgen: An Bord vermuten die Beamten etwa 3,5 Tonnen Kokain. Das Boot war am Wochenende vor der Nordwestküste Spaniens gesunken. Zwei Personen aus Ecuador wurden festgenommen, eine dritte Person konnte entkommen, teilten die Behörden mit. Sie vermuten, dass die Besatzung das U-Boot mit Absicht versenkte, um Beweise zu vernichten. Das hat offenkundig nicht funktioniert. Polizeitaucher brachten das Boot mit speziellen Ballons wieder an die Oberfläche. Anschließend wurde es in einen spanischen Hafen geschleppt. Zur genauen Menge der Drogen konnten die Ermittler noch keine Angaben machen. Auch der Bestimmungsort und die Empfänger waren zunächst unbekannt.