In Australien hält ein Prozess wegen mutmaßlichen Totschlags und Trunkenheit am Steuer die Menschen in Atem. Der Fahrer eines Geländewagens ist am Samstagabend in der Nähe von Sydney in eine Gruppe von Kindern gerast. Drei Geschwister und deren Cousine kamen dabei ums Leben. Das ganze Land trauert mit Leila Abdallah, die hier vor wenigen Stunden ihre drei Kinder und ihre Nichte verloren hatte. "Ich hasse ihn nicht. Ich denke, in meinem Herzen vergebe ich ihm. Ich will aber, dass das Gericht fair entscheidet, oder? Es geht doch nur um Gerechtigkeit. Ich werde ihn also nicht hassen, weil wir nicht so sind und es nicht unserem Glauben und unserer Religion entspricht. Ich vergebe ihm, aber ich möchte Gerechtigkeit." Drei weitere Kinder wurden bei dem Unfall verletzt. Dem Fahrer werden 20 Straftaten vorgeworfen, darunter Totschlag und Trunkenheit am Steuer. Eine Freilassung auf Kaution wurde dem Mann verwehrt.