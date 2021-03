Bei Protesten gegen die Militärherrschaft in Myanmar kam es zu weiteren Toten. Mindestens 14 Menschen seien Samstag und Sonntag getötet worden, als Sicherheitskräfte auf Demonstranten schossen, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters sowie einheimische Medien. Ein junger Mann sei in der Stadt Bago, in der Nähe der Wirtschaftsmetropole Yangon, erschossen worden. Ein weiterer Demonstrant sei in der Stadt Hpakant, im Jadeabbaugebiet im Nordosten des Landes, ums Leben gekommen. Auch aus Angst vor weiteren Schüssen, hat eine Jugendgruppe am Sonntag im Südwesten des Landes einen stillen Protest ohne Menschen begonnen. Auf Fotos sind Plakate zu sehen, die die Freilassung von Inhaftierten und die Wiedereinsetzung der gestürzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi fordern. Der geschäftsführende Chef der vom Militär abgesetzten Zivilregierung Myanmars hat in einer auf Facebook verbreiteten Rede verkündet, seine Regierung werde versuchen, Gesetze zu erlassen, die es den Menschen in Myanmar ermöglichten, sich rechtmäßig gegen das Militär zu verteidigen. Mahn Win Khaing Than, der sich wie die meisten führenden Mitglieder der ehemaligen Regierungspartei Nationale Liga für Demokratie (NLD) auf der Flucht befindet, sagte in seiner Rede:"Dies ist der dunkelste Moment der Nation und der Moment, in dem die Morgendämmerung naht". Seit das Militär Anfang Februar die Macht an sich gerissen und die zivile Regierung abgesetzt hat, kommt es praktisch täglich zu Massendemonstrationen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden bislang mehr als 80 Menschen getötet. Bei den Protesten schießen die Sicherheitskräfte zum Teil wahllos in die Menge. Südkorea kündigte unterdessen an, die militärische Zusammenarbeit mit Myanmar auszusetzen und die Entwicklungshilfe für das Land zu überdenken.

