Diese Angehörigen in Yangon in Myanmar trauern um den verstorbenen Min Khant Soe, der durch einen Schuss des Militärs ums Leben gekommen ist. Bei Demonstrationen gegen die Machtergreifung des Militärs sind allein am letzten Sonntag mindestens 50 Menschen getötet worden, so die Angaben von Ärzten und Bürgerrechtlern. Die meisten Todesopfer gab es in einem Vorort der Metropole Yangon. Dort kam es auch zu Brandanschlägen auf Fabriken, die von Chinesen betrieben werden. Seit dem Militärcoup Anfang Februar haben Ressentiments gegen China unter den Demonstranten in Myanmar zugenommen. Sie werfen der Führung in Peking vor, die Militär-Junta zu unterstützen. China verurteilte die Angriffe. Medien zufolge wurde in Teilen von Yangon und der zweitgrößten Stadt Mandalay das Kriegsrecht verhängt. Seit Beginn der Proteste gegen den Militärputsch sind fast 140 Menschen getötet worden. Trotzdem nimmt ein Großteil der Bevölkerung offenbar lieber das Risiko auf sich, bei Protesten umzukommen, als weiter unter der Herrschaft des Militärs leben zu müssen.

Mehr