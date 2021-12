Diese jungen Menschen haben bis vor kurzem in der Stadt gearbeitet. Jetzt trainieren sie im Dschungel den Guerillakrieg. Die Ausbilder zeigen den Rekruten, wie man schießt und selbstgebaute Bomben zur Explosion bringt. O-TON REKRUT: "In meinem Stützpunkt gibt es über 100 junge Menschen und es kommen immer mehr. Einige übernachten auch im nahegelegenen Dorf. Sie fliehen in den Dschungel oder nahegelegene Dörfer, weil sie sich in der Stadt nicht sicher fühlen, oder weil sie sich dem Widerstand anschließen wollen oder aus anderen Gründen." Ihr Feind ist die burmesische Armee, die sich im Februar an die Macht putschte. Die Demonstrationen, die folgten, wurden bald blutig niedergeschlagen. Fast 1300 Menschen starben, über 10.000 wurden verhaftet. Viele junge Menschen sehen sich gezwungen, selbst zur Waffe zu greifen. O-TON REKRUT: "Es gibt viele junge Leute, die sich der Volksverteidigungsfront zurechnen. In abgelegenen Gegenden üben sie das Kämpfen. Auch im Süden gibt es viele Soldaten der Volksverteidigungsfront, junge Leute und Trainings. […] Alle kommen mit Revolutionsgeist, alle lehnen die herrschenden Zustände ab. Sie sind fokussiert auf den Kampf für die Revolution." Ihr Ziel zu erreichen wird nicht einfach. Mit über 400.000 Soldaten zählt die Armee von Myanmar zu den größten der Welt. Er habe Angst vor dem Krieg, sagt deshalb einer der Rekruten. Doch der Kampf sei die einzige Möglichkeit.

