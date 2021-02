Tausende Menschen sind am Samstag in Yangon, der größten Stadt Myanmars, zu Protesten gegen den Militärputsch zusammengekommen. Es sind die ersten größeren Demonstrationen in Myanmar seit der Machtergreifung durch das Militär Anfang Februar. "Militärdiktator, versage, versage; Demokratie, siege, siege," skandierten die Menschen, wie Augenzeugen berichteten. "Gegen die Militärdiktatur" war auf einem Transparent an der Spitze des Marsches zu lesen. Die Demonstrierenden forderten das Militär auf, die gewählte Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi und andere Führer der gestürzten Regierungspartei NLD freizulassen, die sich seit dem Putsch am Montag in Haft befinden. Viele Teilnehmende kleideten sich in der roten Farbe der Partei, einige trugen rote Fahnen. In der Nacht war es ebenfalls nicht ruhig in den Straßen der Millionenmetropole. Anwohnerinnen und Anwohner holten als Zeichen des Protests Pfannen, Töpfe und Kochlöffel heraus, um ordentlich Lärm zu machen. Ein Demonstrant: "Es ist eine ganz simple Kampagne. Armeeangehörige und Staatsdiener machen jetzt auch noch mit. Die Ärzte legen ihre Arbeit nieder und kooperieren nicht mit dem Militärregime. Wir begrüßen uns sehr, wenn noch mehr Soldaten zu uns kommen. Bitte! Schließen Sie sich uns an!" Unterdessen versuchte die Junta, soziale Medien wie Facebook verstärkt zu blockieren, um der Opposition die Kommunikation zu erschweren. Die Behörden hätten die Internetprovider angewiesen, den Zugang zu Twitter und Instagram "bis auf Weiteres" zu verweigern, teilte die norwegische Mobilfunkgesellschaft Telenor Asa mit, die in Myanmar seit 2013 aktiv ist. Das Militär hatte am Montag geputscht, just an dem Tag, an dem das neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung hätte zusammenkommen sollen. Im November hatte die NLD bei der Parlamentswahl in dem mehr als 53 Millionen Einwohner zählenden südostasiatischen Land einen Erdrutschsieg erzielt. Das Militär erkennt die Abstimmung jedoch nicht an. Nach dem Putsch im Jahr 1962 hatte die Armee 49 Jahre lang in Myanmar geherrscht.

