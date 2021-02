BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**NO RESALE / NO USE MYANMAR / MUST ON SCREEN COURTESY "RADIO FREE ASIA".*~ Knapp vier Wochen nach dem Militärputsch in Myanmar ist die Polizei - wie hier in Yangon - erneut gegen die anhaltenden Proteste vorgegangenen. Laut Augenzeugen wurden am Freitag Blendgranaten und Gummigeschosse eingesetzt, um Demonstranten auseinander zu treiben. Mindestens eine Person sei dabei verletzt worden. Mehrere Menschen wurden nach Angaben von Augenzeugen festgenommen, darunter ein japanischer Journalist. Fernsehbildern zufolge kam er aber später wieder auf freien Fuß. Seit das Militär am 1. Februar geputscht, die Zivilregierung abgesetzt und die De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi unter Hausarrest gestellt hat, ist das Land in Aufruhr. Demonstranten fordern eine Wiedereinsetzung der gewählten Regierung. Die Weltbank hält unterdessen Gelder für Projekte in Myanmar zurück, die nach dem 1. Februar angefragt wurden. 2020 hatte die Weltbank Myanmar mehr als 350 Millionen Dollar an Krediten und Garantien für Projekte zum Kampf gegen das Coronavirus sowie zur Unterstützung von Landwirten und zur Schaffung von Arbeitsplätzen gewährt.

