Bei den anhaltenden Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar ist nach Medienberichten am Samstag in Mandalay ein Mann durch Polizeischüsse getötet worden. Das berichteten auch ärztliche Notdienste. Auf Videoaufnahmen eines Senders war zu sehen, wie Sicherheitskräfte das Feuer eröffneten, um die Menge zu zerstreuen. Zu sehen ist auch der Einsatz von Tränengas. Demonstriert wurde in mehreren Städten. In Yangon und in Naypyitaw trafen sich junge Menschen zu Trauerzeremonien für eine junge Frau, die am Freitag an den Folgen ihrer Verletzung gestorben war. Vor einer Woche war sie bei einer Kundgebung durch einen Kopfschuss verletzt worden. Das Militär hatte am 1. Februar die Regierung gestürzt und die De-facto-Regierungschefin Suu Kyi festgenommen. An dem Tag hätte das im November neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen sollen. Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie hatte die Wahl mit großem Vorsprung gewonnen, das Militär spricht aber von Betrug.

Mehr