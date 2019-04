Die beiden in Myanmar inhaftierten Reuters-Journalisten müssen im Gefängnis bleiben. Der 33-jährige Wa Lone und der 29 Jahre alte Kyaw Soe Oo waren Anfang September 2017 verurteilt worden, weil sie nach Auffassung des Gerichts gegen den Schutz von Staatsgeheimnissen verstoßen hatten. Das Urteil hatte international Empörung ausgelöst. Am Dienstag wies das Oberste Gericht einen Berufungsantrag gegen die siebenjährige Haftstrafe ab. Das Urteil bleibe bestehen, sagte Richter Soe Naing ohne nähere Erläuterung. Die Ehefrauen der Reporter zeigten sich nach dem Urteil enttäuscht, der Verteidiger der beiden sagte: "Diese Entscheidung schädigt den Ruf unseres Landes, die Pressefreiheit, die Informationsfreiheit, die Meinungsfreiheit. Darum werden wir unser Bestes geben, um unsere Klienten aus dem Gefängnis zu bekommen, was auch immer dafür nötig ist." Die Journalisten hatten sich mit dem gewaltsamen Vorgehen gegen die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar beschäftigt. Ihrer eigenen Darstellung zufolge war ihnen bei der Recherche hierzu eine Falle gestellt worden. Zwei ihnen unbekannte Polizisten, hätten ihnen in einer Zeitung eingerollte Dokumente übergeben, unmittelbar danach seien sie von Beamten in Zivil in ein Auto gezerrt worden. Vergangene Woche wurden die beiden Reporter für ihre Arbeit mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.