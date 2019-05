Sie sind wieder frei. Die beiden Reuters-Reporter Wa Lone und Kyaw Soe Oo sind in Myanmar nach mehr als 500-tägiger Haft freigelassen worden. Sie verließen am Dienstag das Gefängnis in der Nähe von Rangun, umringt von zahlreichen Medienvertretern. Die beiden Pulitzer-Preis-Gewinner - die für die Aufdeckung eines Massakers an der muslimischen Rohingya-Minderheit in Myanmar geehrt wurden - waren im vergangenen September zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Sie sollen nach Auffassung des Gerichts gegen ein Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen verstoßen haben. Das Urteil hatte international Empörung ausgelöst und stellte den demokratischen Wandel in dem Land infrage. Wa Lone äußerte sich kurz nach seiner Freilassung. "Drinnen im Gefängnis und auch überall auf der Welt gab es Menschen die wollten, dass wir freigelassen werden. Ich möchte mich bei allen bedanken. Ich bin sehr glücklich meine Familie und meine Kollegen zu sehen. Ich kann es nicht erwarten, wieder in der Redaktion zu sein." Reuters-Chefredakteur Steve Adler begrüßte die Freilassung der beiden Journalisten: "Wir sind hocherfreut, dass Myanmar unsere mutigen Reporter Wa Lone und Kaw Soe Oe freigelassen hat. Seit ihrer Festnahme vor 511 Tagen sind sie zum Symbol für die Wichtigkeit der Pressefreiheit auf der Welt geworden. Wir begrüßen ihre Rückkehr." Im Reuters-Newsroom in Singapur wurden die Bilder von der Freilassung mit Jubel begleitet. Myanmar will am Dienstag mit einer Amnestie insgesamt 6520 Gefangene freilassen hieß es aus Regierungskreisen. In Myanmar ist es üblich, dass die Behörden Gefangene um das traditionelle Neujahr herum, das am 17. April begann, freilassen.