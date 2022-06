STORY: Noch ein bisschen Minze dazu, gut durchmixen und dann ist er auch schon fertig: der klassische Mojito mit Limette und viel rum. Gar nicht so klassisch war aber die Zubereitung des Cocktails. Denn hier war kein Bartender am Werk, sondern ein Roboter. Der besteht aus zwei Roboterarmen und kommt eigentlich aus der Automobilindustrie. Hier in München in der Sausalitos Bar soll er das Personal unterstützen – und ist laut Bartenderin Julia Rahn höchst willkommen: O-Ton Julia Rahn, Bartenderin: „Also ich finde ihn eigentlich ganz angenehm. Er gibt nämlich keine Widerworte und er kann auch nicht mehr kommen. Nein, im Ernst. Es nimmt uns schon wirklich sehr, sehr viel ab. Klar ziehen wir auch noch unsere Learnings daraus. Und natürlich muss der die beiden neuen Kollegen, es sind ja zwei Arme, im Grunde zwei Kollegen müssen sich auch noch ein bisschen auf uns einstellen. Aber ich denke, für die Zukunft wird er uns sehr, sehr viel abnehmen können.“ Flink sausen die beiden Roboterarme durch die Luft und produzieren einen Cocktail nach dem anderen. Noch flinker ist natürlich Bardame Julia und mit ihr können sich die Gäste nebenbei auch noch unterhalten. Für Geschäftsführer Christoph Heidt sind Serviceroboter eine Antwort auf den Personalmangel in der Gastro-Branche: Christoph Heidt, Geschäftsführer Sausalitos-Bar „Nein, die Angst um den Arbeitsplatz besteht nicht, weil wir in einer Branche sind, die sehr unter Personalknappheit leidet. Das heißt, wir würden ja sehr gerne viele Mitarbeiter einstellen, wenn Leute denn bereit wären, wieder in der Gastronomie zu arbeiten. Darunter leiden ja andere Branchen auch. Das heißt, hier ist ganz klar am Schluss die Entscheidung, ist das ein Erfolg, was wir hier tun oder nicht, ist abhängig davon, was die Teams uns erzählen. Und es stehen genauso viele Mitarbeiter hinter der Bar, wie es vorher war. Das heißt, wir haben keine Ersatz-Absicht mit dem Roboter, sondern eine Entlastung.“ Der gesamte Ablauf ist digital: von der Bestellung bis zum Bezahlvorgang. Das Sausalitos in München ist die erste Filiale, in der der Testlauf stattfindet. Und es läuft ganz gut laut Geschäftsführer Christoph Heidt: Christoph Heidt, Geschäftsführer Sausalitos-Bar: „Dass er nach sechs Wochen, und das war die Vorbereitungszeit für Robotik in der Gastronomie, nach sechs Wochen ab und zu noch eine Limette fallen lässt, ist menschlich.“ Und der Praxistest darf natürlich auch nicht fehlen. Wie schmeckts denn? (Frau trinkt und macht "Hmm")

Mehr