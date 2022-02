Endlich raus aus der Isolation in China. Am Dienstag meldete sich Eric Frenzel zurück auf einer Pressekonferenz des DOSB. "Es war einfach sehr schön gestern, alles wiederzusehen. Und dem entsprechend doch dieses Freiheitsgefühl ein bisschen wieder genießen zu können." Das musste der Nordische Kombinierer über elf Tage entbehren. Wegen eines positiven Coronatests hatte er sich nach seiner Ankunft in Peking am 3. Februar isolieren müssen, elf Tage lang. Zwischenzeitlich meldete er sich per Instagram bei seinen Fans. Trotz verpasster Wettbewerbe sehe er nun nach vorn. "Das war gestern noch ein Wunsch meinerseits zu sagen nach den Gesundheitschecks, doch noch mal auf die Strecke gehen zu können, um einfach schon mal ein bisschen Feeling aufzubauen, dass der Körper auch mal ein bisschen Bewegung wieder außerhalb von vier Wänden zu spüren bekommt. Das war sehr schön, auch wenn es sehr kalt war." Der dreifache Goldmedaillengewinner sagte, die Ärzte hätten ihm die Teilnahme am Wettkampf am Donnerstag bereits erlaubt. "Die Gesundheitschecks waren gut, sind sehr positiv verlaufen für mich und von dem her haben mir die Ärzte auf jeden Fall ein Go dafür gegeben, mich zu belasten." Zunächst hatte es Wirbel um die Bedingungen der Hotelunterbringung während der Isolation gegeben. Diese hätten sich dann aber verbessert, so der Deutsche Olympische Sportbund.

