STORY: Vom Weltraumbahnhof in Baikonur in Kasachsten ist am Mittwoch der erste gemeinsame Flug der russischen Weltraumagentur Roskosmos und der us-amerikanischen NASA seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gestartet. An Bord des Sojus-Raumschiffs befanden sich die Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin sowie der amerikanische Astronaut Francisco Rubio. Eine Sojus-Trägerrakete beförderte sie planmässig ins Weltall. Ziel ist die ISS. Ihre Weltraummission wird laut Plan 188 Tage dauern und am 28. März 2023 enden. Roskosmos und die NASA hatten am 14. Juli 2022 ein Abkommen über die Flüge von gemischten Besatzungen an Bord von russischen und amerikanischen Raumschiffen und Raketen unterzeichnet. Der nächste gemeinsame Start ist für den 3. Oktober 2022 von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida geplant. Die Besatzung soll an Bord eines SpaceX Crew Dragon-Raumschiffs reisen.

Mehr