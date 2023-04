Markus Söder will in einem Alleingang Bayerns weiter an der Atomkraft festhalten - zumindest vorerst. Zustimmung erntete er am Montag vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen war bei der CDU in Berlin zu Gast und deutete ihrerseits in Richtung Energiemix und der nötigen "Grundlast".