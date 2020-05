In den USA ist es den fünften Tag in Folge in mehreren Städten zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt sowie heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Auch nach der verhängten Ausgangssperre um 20 Uhr blockierten Protestierende Straßen. Einige zündeten Feuer an. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die zum Teil Tränengas und Plastikgeschosse einsetzte. Zu hören ist ein Mitglied eines Reuters-Fernsehteams, das laut eigener Aussage von einem Polizisten mit einem Gummigeschoss aus nächster Nähe abgeschossen wurde. Der Kameramann erzählt, dass er direkt im Gesicht getroffen wurde. Die Unruhen in Minneapolis nehmen kein Ende. Das Ausmaß der Zerstörung wird in diesen Bildern deutlich. Häuser sind zum Teil vollständig ausgebrannt, um wen oder wessen Eigentum es sich handelt, schien für die Täter in dem Moment egal gewesen zu sein. Vor der Verhängung der Ausgangssperre waren mehrere Anwohner bei Bergungsarbeiten zu sehen, einige halfen beim Wiederaufbau dieses Hauses. Die sich rasch ausbreitenden Proteste gegen Rassismus fallen zusammen mit einem tiefen Frust wegen der Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus und der wirtschaftlichen Krise infolge der Pandemie. In mehreren großen Städten, die in den vergangenen Tagen Schauplatz von Protesten waren, wurden Ausgangssperren verhängt: unter anderem in Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Denver, Cincinnati, Portland und Louisville. Kundgebungen gab es unter anderem in Dallas, Chicago, Seattle, Salt Lake City und Cleveland. In der Hauptstadt Washington demonstrierten Hunderte Menschen in der Nähe des Justizministeriums. Viele zogen später vor das Weiße Haus. Den Amtssitz von US-Präsident Donald Trump riegelten zahlreiche Polizisten ab - ausgerüstet mit Schutzschilden und zum Teil auf Pferden. Die Unruhen waren durch den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd ausgelöst worden, der bei einem Polizeieinsatz am Montag in Minneapolis mutmaßlich durch Ersticken ums Leben kam. Der ehemalige Beamte Derek Chauvin, der ihm vor seinem Tot mit seinem Knie zu Boden gedrückt und die Luft abgeschnitten hatte, wurde am Freitag festgenommen und im Bundesstaat Minnesota wegen Mordes sowie Totschlags angeklagt.