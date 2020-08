Ende gut - alles gut, mag man sagen. Aber der Weg bis zu diesem Augenblick am Samstagabend am Frankfurter Flughafen war coronabedingt ein langer und steiniger. Sechs Monate und 19 Tage war es her, dass Florian Mehler seine brasilianische Freundin Renata Alves das letzte Mal gesehen hatte. Die Erleichterung ist den beiden anzusehen und kaum in Worte zu fassen. Florian Mehler ist nach all den Bemühungen nur noch überglücklich: "Wir haben mussten so viele Papiere zusammenstellen, unglaublich, Einladungen, persönliche Einladungen, die Beglaubigung, dass wir in einer Partnerschaft sind, auch vor Corona. Dann brauchte die nicht Stempel im Pass, dass sie auch schon mal hier war in Deutschland. Unglaublich, unglaublich. Die Verpflichtungserklärung, dass sie bei mir drei Monate zu Hause sein kann. Jetzt ist es aber endlich soweit." Florian Mehler wohnt in Wiesloch bei Frankfurt und sah seine Freundin zuletzt Ende Januar, als sie aus Deutschland in ihre brasilianische Heimat reiste. Er sollte Ende März nach Brasilien fliegen, um sie zu besuchen, aber die Grenzen waren durch die Coronavirus-Pandemie vollkommen dicht. Am 7. August erhielt der 41-Jährige dann endlich die Nachricht, auf die er gewartet hatte. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte an, dass unverheiratete Partner aus Nicht-EU-Mitgliedsländern ab dem 10. August nach Deutschland einreisen können. "Also, ich finde, der Seehofer jetzt ganz gut geregelt. Klar, ist die Zeit natürlich ein bisschen vergangen. Meiner Ansicht nach ein bisschen zu lange, weil doch Verheiratete schon einreisen durften oder Familienmitglieder. Ich habe gedacht: Warum dürfen Liebespaare das nicht? Die Liebe ist doch die gleiche wie bei Verheirateten. Aber jetzt ist sie ja endlich da!" Auch die Freundin Renata Alves zeigte sich nach der langen Reise extrem erleichtert aber auch etwas geschockt von dem komplizierten Prozedere: "Es war total schlimm. Deprimierend. Und diskriminierend, weil einige Leute reisen durften, andere aber nicht. Aber wir sind in einer Beziehung, wie alle anderen. Und mein ganzes Land ist ein Hochrisikogebiet. Daher ist es auch so schwer auszureisen. Ich werde sofort einen Test machen. Aber ich verstehe nicht, warum ich darauf so lange warten musste." Bis zur Bekanntgabe des Test-Ergebnisses wird Renata bei ihrem Florian in der Wohnung bleiben. Doch sobald der negative Test vorliegt, wollen die zwei neue Orte in Deutschland erkunden. Kein Wunder, denn nach gut sechs Monaten Trennung, gibt es vermutlich eine ganze Menge nachzuholen.

