STORY: Die Volksrepublik China hat am Samstag zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr wieder COVID-Todesfälle gemeldet. Demnach sind zwei Menschen in der Provinz Jilin im Nordosten des Landes an dem Virus gestorben, hieß es in einer offiziellen Mitteilung auf der Website der Nationalen Gesundheitskommission. Im gesamten Jahr 2021 gab es in China offiziell nur zwei COVID-Todesfälle. Am 18. März meldete das Land 2.228 neue bestätigte Coronavirus-Fälle, verglichen mit 2.416 am Vortag. Neben der Provinz Jilin haben derzeit auch die Küstenprovinzen Fujian und Guangdong mit erhöhten Corona-Fallzahlen zu kämpfen.

