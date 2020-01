Bei einem schweren Erdbeben im Osten der Türkei sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen und Hunderte weitere verletzt worden. Das haben die Behörden mitgeteilt. Mehr als 900 Personen würden in der betroffenen Region in Krankenhäusern behandelt, so die Angaben vom Samstag. Das Beben der Stärke 6,8 hatte am Freitagabend die Provinz Elazig rund 550 Kilometer östlich der Hauptstadt Ankara erschüttert. Es folgten Dutzende Nachbeben. Bei Minusgraden suchten Rettungskräfte die Nacht hindurch nach Vermissten. Laut Innenministerium wurden 30 Personen vermisst. Präsident Recep Tayyip Erdogan twitterte, er wünsche den Verletzten schnelle Genesung und den Toten Gottes Gnade. "Unsere Häuser sind entweder zusammengebrochen oder beschädigt. Wir können nicht in unser Dorf zurückgehen, einige Menschen sind sogar tot. Gott helfe uns, er schenke uns Geduld. Unsere Familien haben die Nacht am Feuer verbracht, eingehüllt in Decken." Das Epizentrum des Bebens lag in dem Ort Sivrice. Dort mussten einige Bewohner die Nacht im Freien verbringen. Andere wurden in Turnhallen untergebracht. Der Katastrophenschutz schickte Zelte und Decken in die Region. In der Türkei ist es in der Vergangenheit zu schweren Erdbeben mit zahlreichen Toten gekommen. So starben im Jahr 1999 im Westen des Landes bei einem Beben der Stärke 7,6 mehr als 17.000 Menschen.