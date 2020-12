Auf dem Sunset Boulevard in Los Angeles können die Menschen die härtere Gangart des Gouverneurs Gavin Newsom im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie im Winter nicht verstehen. Hier wurde ein erneuter Lockdown beschlossen. Was die Menschen in West Hollywood davon halten? "Ja, ich meine, wenn es keine wirkliche Finanzierung oder Unterstützung für Menschen gibt, die in den letzten 10 Monaten arbeitslos waren, dann sind sie Beschränkungen ziemlich schwerwiegend. Ich habe viele wirklich enge Freunde, die im Gaststättengewerbe arbeiten." "Es fühlt sich ein wenig seltsam an, im Freien zu speisen und jetzt zu Hause bleiben zu müssen, aber dann aß Gavin Newsom in der French Laundry, einem Restaurant, drinnen, wissen Sie? Also, ich meine, Menschen machen Fehler, aber ich denke, das hat die Leute aufgebracht." "Vielleicht treffen sie im Moment nicht die richtige Entscheidung, weil ich glaube, dass die langfristigen Folgen des Lockdowns schlimmer sein werden, als wenn wir jetzt mehr Fälle haben." "Was ich von Gavin Newsom halte? Ich komme aus San Francisco. Er kommt auch daher und, dass inmitten von Kleinunternehmern aufgewachsen ist, denke ich, dass er sich verdammt lächerlich verhält." In Los Angeles geraten die Intensivstationen bereits an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Covid-19-Krankenhausaufenthalte in Kalifornien seien laut dem 53-jährigen demokratischen Gouverneur innerhalb von zwei Wochen um 86 Prozent gestiegen. Newson schlägt Alarm: "Wenn wir jetzt nicht handeln, wird unser Gesundheitssystem überfordert sein, mehr Menschen werden sterben." "Wir werden dadurch kommen. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels - der Impfstoff. Aber wir müssen diesen Moment ernst nehmen." Die neuen Beschränkungen werden die strengsten Regeln sein, die Newsom seit März in Kalifornien verhängt hat, als der Ausbruch der Pandemie Tausende Tote gefordert hat. Sein neues Konzept beläuft sich darauf, regional zu handeln und bei entsprechenden Infektionsraten und Krankenhausauslastungen, häusliche Quarantäne, das Verlassen des Hauses nur in dringenden Fällen und Schließungen von Läden und Geschäften anzuordnen.

