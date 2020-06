Wenige Tage nach dem Zwischenfall an der chinesisch-indischen Grenze mit zahlreichen Toten wurden am Mittwoch die Leichen der indischen Soldaten an ihre Familien übergeben. Die beiden Atommächte werfen einander vor, für den tödlichen Zwischenfall am Montag im entlegenen Galwan-Tal verantwortlich zu sein. Dort hatten sich Soldaten beider Seiten eine heftige Schlägerei geliefert, die genauen Umstände sind unklar. Inzwischen sind beide Staaten um Deeskalation bemüht. Spitzenpolitiker Indiens und Chinas telefonierten am Mittwoch miteinander. Die Volksrepublik wolle keine weiteren Zusammenstöße, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking. In Indien gab es Proteste und Demonstrationen gegen China.