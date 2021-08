HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident Hessen: "Ich war dabei. Das hat er prima gemacht. Und das, was ich von der Partei zurückkriege, auch von der Basis, die bestätigen das genauso." "Aber es bleibt dabei, das wird ein ganz hartes Rennen und wir werden kämpfen." "Und wenn wir mal fragen, was hat Herr Scholz eigentlich gemacht? Der war Mitglied der Bundesregierung die ganze Zeit. Und er versucht, so was Ähnliches wie Angela Merkel 02 zu machen. Aber das ist eine Art politische Erbschleicherei. Und das werden wir deutlich machen." Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident Saarland: "Also erst einmal war ich sehr begeistert von unserem Spitzen- und Kanzlerkandidaten Armin Laschet, weil er es geschafft hat, die Dinge auf den Punkt zu bringen, wofür die Union steht, deutlich zu machen, aber auch deutlich zu machen, dass das eine Richtungsentscheidung ist bei dieser Bundestagswahl. Und er hat es immerhin auch hinbekommen, dass Olaf Scholz sagen musste, dass er gegen die bewaffnete Drohne war, die unsere Soldaten hätten schützen können, und dass er derjenige ist, der im Moment viele Dinge blockiert und dass er keine rot-rot-grüne Bundesregierung ausschließt. Das wollen die Menschen nicht in unserem Land." Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister Niedersachsen: "Das Rennen ist noch lange nicht gelaufen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die nächsten vier Wochen alle Chancen beinhalten, einen Kanzler Armin Laschet wie auch einen starken Wahlkampf der Union. Wir werden heute die Weichen dafür stellen. Wir werden auch ein paar kluge, gute Gesichter für die Union vorstellen. Also insofern, ich bin sehr, sehr optimistisch, dass die Union am Ende die Nase vorne haben wird."

