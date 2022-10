STORY: Der russische Staatssender RT hat den Moderator Anton Krassowski suspendiert. Der 47-jährige hatte in einer Fernsehsendung erklärt, ukrainische Kinder, die der Ansicht seien, die Ukraine sei von Russland okkupiert worden, solle man entweder in einen Fluss werfen und ertränken oder in einer Hütte einsperren und anzünden. Daneben rief Krassowski zur Erschießung von Ukrainern auf und verharmloste Vergewaltigungen. Die RT-Chefredakteurin, Margarita Simonjan, nannte Krassowski Äußerungen „barbarisch und grässlich“ und sprach die vorläufige Kündigung aus. Niemand solle auf den Gedanken kommen, dass sie oder andere RT-Mitarbeiter Krassowskis Ansichten teilten, schrieb sie auf Telegram. Dieser sei von - so wörtlich -„zeitweiligem Wahnsinn“ befallen. Es war nicht das erste Mal, dass der 47-jährige Krassowski auffällig geworden ist. So hatte er tödliche Raketenangriffe Russlands gegen die Ukraine mit den Worten kommentiert, er sei jetzt glücklich. Der suspendierte Moderator erklärte am Montag, er bedauere eine Grenze überschritten zu haben.

Mehr