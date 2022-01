Er wird beschuldigt, das Feuer im südafrikanischen Parlamentsgebäude in Kapstadt gelegt zu haben. Der 49-Jährige kam am Dienstag vor Gericht. Er muss sich unter anderem wegen Brandstiftung und Besitz eines Sprengkörpers verantworten. Der Sprecher der Nationalen Anklagebehörde, Eric Ntabazalila. "Es liegen derzeit fünf Anklagen vor, darunter Hausfriedensbruch mit der Absicht zu stehlen und Diebstahl, zwei Anklagen wegen Brandstiftung, Besitz eines Sprengkörpers und Zerstörung wesentlicher Infrastruktur. Der Prozess wurde auf den 11. Januar vertagt." Der Anwalt des Verdächtigen erklärte, er bestreite die Vorwürfe und werde auf "nicht schuldig" plädieren. Die Behörden teilten unterdessen am Dienstag mit, dass sie das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht hätten. Das Feuer brach zunächst am Sonntag aus. Am Montag hatten die Behörden einige Löschfahrzeuge bereits abgezogen und erklärten, sie seien dabei, die Glut zu löschen, doch dann flammte das Feuer erneut auf und verursachte große Schäden. Die Behörden haben bisher kein mögliches Motiv für die Auslösung des Feuers bekannt gegeben.

