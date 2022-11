STORY: Die Trauer im US-Bundesstaat Colorado ist weiterhin groß. In Denver kamen am Mittwochabend viele Menschen zu einer Mahnwache zusammen. Und auch bei den Ermittlern läuft die Aufarbeitung in diesem Fall auf Hochtouren. Denn nach den tödlichen Schüssen in einem Nachtclub in Colorado Springs ist der mutmaßliche Schütze erstmals vor Gericht erschienen. Der 22-Jährigen hat laut der Polizei am Samstagabend in einem bei Schwulen, Lesben und der Trans-Gemeinschaft populären Nachtclub das Feuer eröffnet und fünf Menschen erschossen, sowie mehrere weitere Personen verletzt. Per Video wurde der Verdächtige dem Richter vorgeführt. Er saß zusammengesunken in einem Rollstuhl, wies Gesichtsverletzungen auf und hatte Schwierigkeiten zu sprechen. Das Gericht ordnete Untersuchungshaft an. Eine Freilassung gegen Kaution wurde ausgeschlossen. Zudem wurden erste Details über den mutmaßlichen Täter bekannt. Wie seine Anwälte erklärten, bezeichnet er sich selbst als nicht-binäre Person, fühle sich also weder eindeutig als Mann noch als Frau. Das Motiv für die Tat ist weiterhin unklar. Nach Angaben der Behörden könnte die Anklage auf Mord und Verbrechen aus Hass lauten.

