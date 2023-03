STORY: Heftige Regenfälle in Nord- und Zentralkalifornien haben zu extremen Überschwemmungen geführt. Amateuraufnahmen zeigen, wie der Kern River über die Ufer getreten ist. Offiziellen Angaben zufolge sind mehrere Personen durch die Stürme ums Leben gekommen. Tausende waren ohne Strom. Die Unwetter hatten in den vergangenen Tagen starke Niederschläge mit sich gebracht. Nun wächst zudem die Sorge davor, dass die Schneeschmelze die Situation noch weiter verschlimmern könnte. Besonders betroffen sind die Gebiete rund um Lake Isabella. Die liegen rund 100 Kilometer östlich von Bakersfield. US-Präsident Joe Biden rief am Freitag den Notstand für Kalifornien aus und versprach Bundeshilfen der US-Regierung, um den örtlichen Behörden bei der Bewältigung der Schäden durch die schweren Unwetter zu helfen.

