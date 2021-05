Wegen Berichten über eine Beteiligung Dänemarks an der Ausspähung europäischer Spitzenpolitiker durch den US-Geheimdienst NSA sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel keinen nachhaltigen Schaden in den Beziehungen Deutschlands zu Dänemark und den USA. Das sagte sie am Montag nach dem deutsch-französischen Ministerrat in Berlin. "Wir haben ja vor Jahr und Tag bereits diese Dinge im Zusammenhang mit der NSA diskutiert. An unserer Haltung, in Zusammenhang mit der Aufklärung der damaligen Vorgänge hat sich nichts geändert. Wir setzen auf heute und die vertrauensvollen Beziehungen und das, was damals richtig war, gilt auch heute. Mich hat beruhigt, dass auch Dänemark, die dänische Regierung, die Verteidigungsministerin sehr klar gesagt hat, was sie von diesen Dingen hält. Und insofern sehe ich eine gute Grundlage, neben Aufklärung des Sachverhalts auch wirklich zu vertrauensvollen Beziehungen zu kommen." Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte bei der gemeinsamen virtuellen Pressekonferenz mit Merkel, die Überwachung unter Verbündeten sei nicht akzeptabel. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert hat Merkel erst durch die Recherche der Journalisten von den Vorgängen in Dänemark erfahren. Zu den Betroffenen gehörten auch Merkel und Frank-Walter Steinmeier, wie der Dänische Rundfunk (DR) unter Berufung auf Geheimdienstquellen berichtete. Medienberichten zufolge ermöglichte der dänische Auslands -und Militärgeheimdienst der NSA die Nutzung einer geheimen Abhörstation in der Nähe von Kopenhagen. Die dänische Regierung habe davon wohl spätestens seit 2015 gewusst. Die dänische Verteidigungsministerin Trine Bramsen wollte sich zu den - Zitat - "Spekulationen" nicht äußern. Sie betonte aber: Systematisches Abhören enger Verbündeter sei inakzeptabel.

