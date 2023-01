STORY: Ein Haufen Trümmer, viel mehr ist vom Haus der Familie Wallace in Alabama nicht übrig geblieben. Der US-Bundesstaat war am Donnerstag von einer Tornadoserie getroffen worden. Einer der heftigen Wirbelstürme verwüstete den Ort Deatsville. Erst im August letzten Jahres waren Amber und Justin Wallace mit ihrer Tochter hier eingezogen. "Ich weiß nicht, was wir machen sollen, ehrlich. Alles, was wir hatten, ist weg." Als die Sturmwarnungen und Evakuierungsaufrufe kamen, war Justin Wallace gerade zu Hause. "Ich wollte mich in Sicherheit bringen, in ein Gebiet, das vor den Stürmen geschützt sein sollte. Ich war noch keine 10 Minuten weg, als ich einen Anruf bekam, dass wir völlig weggepustet worden waren." Auch die Stadt Selma wurde hart von den Tornados getroffen. Hier machte sich die Gouverneurin Kay Ivey am Freitag ein Bild von der Lage. "Es ist viel schlimmer als alles, was ich mir vorgestellt oder im Fernsehen gesehen habe, die Dächer sind einfach weg und die Bäume sehen aus wie Zahnstocher, und jetzt gibt es hier eine Menge Arbeit zu tun, und ich weiß, dass wir uns zusammenreißen und es schaffen werden. Wir haben bereits staatliche Mittel beantragt." Die Tornados waren am Donnerstag über mehrere Bundesstaaten im Südosten der USA gezogen, von Mississippi bis nach Georgia. Mindestens neun Menschen kamen ums Leben, die Behörden fürchten, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte.

