Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON JULIAN NAGELSMANN, TRAINER BAYERN MÜNCHEN "Wenn Du in Bochum verlierst und in Salzburg unentschieden spielst, dann ist das nicht das, was man bei Bayern München sowohl medial wie auch fanmäßig und clubintern sehen will. Und dann gibt es ein bisschen Druck. Aber, wie gesagt, das - ich habe jetzt keinen IQ von 130, aber das wusste ich trotzdem vorher schon, dass es so ist." "Ich habe gesagt, in der ersten Halbzeit können wir viele Phasen besser lösen. Das heisst übersetzt: Ich war nicht ganz zufrieden mit einigen Phasen. In der zweiten Halbzeit haben wir gut gespielt, wir haben aber sehr spät getroffen. Unglücklicherweise sehr spät oder andersherum: Glücklicherweise sehr spät noch." O-TON MATTHIAS JAISSLE, TRAINER RB SALZBURG "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das war ein Spiel und vor allem eine Spielweise wie wir einfach auftreten wollen: mutig, frech, ein frühes Pressing und da haben wir die Bayern echt vor Probleme gestellt. Deswegen macht mich der Auftritt extrem stolz. Wenn Du dann natürlich in der letzten Minute den Ausgleich bekommst, das ist ein Stück weit ärgerlich. Aber alles in allem bin ich heute sehr zufrieden." "Das Hinspiel ging jetzt 1:1 aus. Wir wissen, dass wir auch im Rückspiel gegen die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt aktuell spielen und bleiben klare Außenseiter, wollen aber von unserer Art und Weise überhaupt nicht abrücken. Sondern wir gehen nach München mit eine breiten Brust, mit genau dergleichen Idee von Fussball, die wollen wir wieder auf den Platz bringen und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt."

Mehr