STORY: Dramatische Situation in Zentralkalifornien nach heftigen Unwettern. In der ländlichen Kleinstadt Porterville, die zwischen Bakersfield und Fresno liegt, haben die Wassermassen der vergangenen Tage weite Teile überflutet. Victoria Bodley, Einwohnerin von Porterville ist verzweifelt: "Ich habe meine gesamte Existenz verloren. Mein 86-jähriger Vater lebt dort. Auch er hat alles verloren. Alles. Ich bin 57 Jahre alt und lebe hier, seit ich sieben war, also seit 50 Jahren. Mein Vater und ich haben alles verloren. Es gab keine Warnung. Nichts." Nach Angaben der Bewohner zerstörte das Hochwasser innerhalb von 15 Minuten alles, was sich ihm in den Weg stellte, sodass keine Zeit mehr blieb, Häuser zu evakuieren oder Tiere in Sicherheit zu bringen. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat in diesem Frühjahr mit ungewöhnlich viel Niederschlag zu kämpfen, nachdem in den Jahren zuvor große Dürren herrschten.

