Der US Luftschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat auch in Deutschland für Reaktionen gesorgt. Die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer, rief am Freitag alle Seiten zur Deeskalation auf. "Das amerikanische Vorgehen ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen, für die der Iran Verantwortung trägt. Ich erinnere hier an die Angriffe auf die Tanker in der Straße von Hormus und die saudischen Ölanlagen. Wir haben die Angriffe auf die Koalitionstruppen in Irak und die jüngsten Angriffe auf die US-Botschaft verurteilt. Auch wir sehen die regionalen Aktivitäten des Iran mit großer Besorgnis. Wir sind an einem gefährlichen Eskalationpunkt, und es kommt jetzt darauf an, mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beizutragen." Die regionalen Konflikte seien nur auf diplomatischem Weg zu lösen, so Demmer. Bei dem Angriff war in der Nacht zum Freitag auch der Kommandeur der Elitetruppe Al-Kuds aus dem Nachbarland Iran, Kassem Soleimani, getötet worden. Eine Einschätzung zur Situation im Irak kam am Freitag von Omid Nouripour. Er ist außenpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. "Die Amerikaner selbst sagen, dass ihr Staatsbürger sofort das Land verlassen müssen. Das sind die, die den höchsten Schutz bekommen, weil die Amerikaner die meisten Kapazität haben. Das bedeutet, dass die Militärmission der Bundeswehr dringend zumindest ausgesetzt werden muss. Die Sicherheitslage ist gravierend schlecht. Die Bundesregierung muss sich überlegen, bei den massiven politischen Veränderungen, wie eine solche Mission weitergehen kann. Ich glaube, dass sie nicht mehr weitergehen kann." Nouripour forderte einen massiven Einsatz der Diplomatie. "Es wäre dringend notwendig, dass die europäischen Außenminister schnell zusammenkommen, es wäre dringend notwendig, dass der Sicherheitsrat zusammenkommt, um darüber zu beraten, die man die Lage deeskalieren kann. Und es ist dringend nötig, dass die Bundeswehrangehörigen so schnell wie möglich aus dem Irak rauskommen, weil sie dort schlicht nicht mehr sicher sind." Unterdessen hat China alle beteiligten Länder - insbesondere die USA - dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Die Niederlande haben ihre Staatsbürger aufgefordert, den Irak zu verlassen.