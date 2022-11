STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in New York: "Wir stehen Seite an Seite mit der Ukraine. Wir unterstützen, sowohl Deutschland wie die USA finanziell, wirtschaftlich, humanitär und auch mit unseren militärischen Möglichkeiten. Wir leiden mit denjenigen, die als Opfer dieses Krieges Zerstörung und Vertreibung zu erfahren haben. Und wir versuchen zu unterstützen, wo immer es geht. Auch da ist transatlantische Partnerschaft, transatlantische Freundschaft existenziell entscheidend, nicht nur für die USA, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Vielen Dank."

