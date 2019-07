Einen Tag nach dem Ausbruch des Stromboli sind die italienischen Einsatzkräfte bemüht, die Brände auf der gleichnamigen Mittelmeerinsel einzudämmen und zu löschen. Am frühen Mittwochabend war der Vulkan ausgebrochen, mindestens ein Mensch ist nach Behördenangaben ums Leben gekommen. Den Rettungskräften zufolge handele es sich um einen Sizilianer, der zusammen mit einem Begleiter die Insel erkunden wollte. Beide seien dann von herabfallendem Gestein erfasst worden, wobei die zweite Person nur leicht verletzt wurde. Der 924 Meter hohe Vulkan, der rund 100 Kilometer vor der sizilianischen Küste liegt, wird oft von Touristen bestiegen. Am Donnerstagmorgen wurden mehrere Ausflügler sowie Anwohner berichtet der Insel evakuiert. Auf Stromboli leben rund 550 Menschen. Eine Anwohnerin berichtet: "Ich war draußen, also habe ich es gehört und gespürt. In der Nacht gab es noch kleinere Nachbeben. Wir hatten solche Angst. Wir sahen nur diese riesige Wolke, alles wurde dunkel. Aber zum Glück ist sie dann weitergezogen. In Ginostra soll es aber heftiger gewesen sein, die Stadt liegt ja auch viel näher am Vulkan." In Ginostra wurden mehrere Häuser beschädigt. Augenzeugen berichteten, dass Menschen aus Angst ins Meer gesprungen seien. Laut einem Medienbericht ist der Stromboli einer der aktivsten Vulkane der Welt und bricht seit 1932 fast ununterbrochen aus. Die Explosionen am Mittwoch sollen zu den stärksten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1985 gehören, teilte das nationale Institut für Geophysik mit. Die letzte große Eruption ereignete sich im Jahr 2007.