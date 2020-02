In Erfurt haben am Samstag Tausende gegen die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD protestiert. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war am 8. Februar in Erfurt mit den Stimmen der Landtagsfraktionen von CDU und AfD zum Regierungschef Thüringens gewählt worden, was bundesweit einen Sturm der Empörung ausgelöst hatte. Daraufhin war Kemmerich von seinem Amt zurückgetreten. Seitdem streiten die Parteien um eine Regierungsbildung in Thüringen. Rebecca Rahe ist Sprecherin des "Teams Unteilbar". Die Initiative hatte neben anderen zu der Demonstration aufgerufen. "Die Empörung, dass CDU und FDP diesen Pakt mit der AfD eingegangen sind, die ist weiterhin da. Es gab ja schon über 30 Demonstrationen. Und jetzt gilt es, ich glaube, das sehen alle, die hier sind, genauso, Druck aufzubauen. Nie wieder Zusammenarbeit mit der AfD. Wir sind hier, um zu sagen Antifaschismus ist unteilbar, ist gesellschaftliche Aufgabe, gerade in diesen Zeiten." Viele Demonstranten verwiesen auf den Schaden für die Demokratie, den die Wahl in Erfurt verursacht habe. "Weil wir das nicht gut finden, was wir beobachtet haben. Wir kommen aus Paderborn und haben natürlich mitbekommen, was hier in Thüringen abgegangen ist mit der AfD. Und da sind wir strikt dagegen, dass sich die AfD so weiterentwickelt. Und deswegen sind wir hier." Die Linken-Politikerin Katja Kipping forderte Unterstützung für ihren Parteikollegen Bodo Ramelow, der bis zur Wahl Anfang Februar Ministerpräsident in Thüringen war. "Ich erwarte, dass die CDU, nachdem sie so einen Scherbenhaufen angerichtet hat, jetzt Mitverantwortung übernimmt und dafür sorgt, dass es im ersten Wahlgang eine Mehrheit der demokratischen Abgeordneten für Bodo Ramelow gibt. Und dann sozusagen hätten wir eine handlungsfähige Regierung, die auch Neuwahlen in die Wege leiten kann." Am Freitag hatte der Parteichef der CDU Thüringen Konsequenzen gezogen. Mike Mohring erklärte, sich vom Landesvorsitz zurückzuziehen. Auf Bundesebene hatte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer angekündigt, sie stehe nicht mehr als Kanzlerkandidatin der Partei zur Verfügung - und gebe daher auch den Parteivorsitz ab.