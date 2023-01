Am Dienstag hatten sich am Rande des Tagebaus Garzweiler rund 70 Klimaaktivist:innen an den Rand der Abbruchkante gesetzt. Unter ihnen auch Thunberg. Nach der Räumung des Dorfes Lützerath dauern die Proteste von Klimaaktivisten in Nordrhein-Westfalen an, wenn auch weniger umfangreich.