STORY: Riesiger Andrang bei einer Bürgerversammlung in der Stadt East Palestine im US-Bundesstaat Ohio. Knapp zwei Wochen, nachdem hier ein Zug mit hochgefährlichen Chemikalien entgleist und in Brand geraten waren, wissen die Menschen in der Kleinstadt immer noch nicht, wie es wirklich um ihre Gesundheit und die Belastung der Umwelt steht. Nach Angaben von Experten ist die Gefahr, die von den ausgetretenen Giftstoffen für die Anwohner ausgeht, noch weitgehend unbekannt. Viele Menschen hier klagen über Kopfschmerzen und gereizte Augen. Hühner, Fische und andere Wildtiere sind nach dem Unglück verendet. Trotzdem hatten die staatlichen Gesundheitsbehörden versichert, dass East Palestine ein sicherer Ort sei und auch das Leitungswasser unbedenklich sei. Umweltschützer bezweifelten das. Der Zug mit drei Lokomotiven und 150 Güterwagen war auf dem Weg von Illinois nach Pennsylvania, als er entgleiste. Nach Angaben der Behörden waren 20 der Waggons mit Gefahrgut beladen, darunter 10, die entgleisten. Aufräumteams trugen die Erde rund dreihundert Meter um den Unfallort herum ab. Er war von Chemikalien durchtränkt worden, als die Behörden am Montag vergangener Woche fünf Waggons mit dem hochentzündlichen Vinylchlorid kontrolliert gesprengt hatten. So sollte eine Explosion vermieden werden. Die Sprengung setzte jedoch hochgefährlichen Gase frei.

